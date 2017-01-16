ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن هوية العقل المدبر للسطو على نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في باريس، كان إمرأة في السبعين من العمر، وقد ألقت الشرطة الفرنسية القبض عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الفرنسية لديها حاليا 10 متهمين في حادث السطو المسلح بينهم 5 منفذين للعملية.

وأضافت أن من بين المتهمين رجلاً معروفاً لدى السلطات بتجارة المخدرات، وكان عضواً في شبكة لتهريب الكوكايين ويدعى “ديدير دوبرشيك” ويبلغ من العمر 61 عاماً ويلقب بـ”بلو آيز” أو العيون الزرقاء.

وكانت كيم قد تعرضت لحادث سرقة في غرفتها الفندقية في أحد فنادق باريس خلال تشرين أول/اكتوبر الماضي، حيث قام مسلحون باحتجازها وسرقة مجوهرات تقدر بـ9 ملايين يورو (10 مليون دولار) من بينها خاتم تقدر قيمته بـ 4 ملايين يورو وصندوق مجوهرات قيمته 5 ملايين يورو.