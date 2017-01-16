أثار مغني “الراب” الفرنسي الشهير “بوبا” ضجة واسعة في وسائل الإعلام الفرنسية خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات قوية ونارية وجهها لفرنسا التي لم تتعامل بعدل مع موضوع صديقه ونجم ريال مدريد كريم بنزيما الذي لا يزال متهما بالتورط في مساومة ماتيو فالبوينا بشريط فيديو جنسي.

وقال “بوبا” في تصريحات نشرتها إذاعة “مونتي كارلو”: “أعتقد أن فرنسا ليست عادلة وهي عنصرية مثل الكثير من دول أوروبا الأخرى، قلت هذا كله في أغنياتي ومختلف تصريحاتي، بن زيمة لم يعامل بطريقة عادلة، في الغالب المتهم بريء حتى تبثت إدانته لكن في فرنسا الأمر كان مختلفا تماما واللاعب عوقب حتى قبل محاكمته، فرنسا غير عادلة في كل المجالات وليس في الرياضة فقط”.

وواصل المغني الذي تنحدر أصوله من السنغال، التهجم على السلطات الفرنسية، مؤكدا أن فرنسا هي من خسرت مهاجما بقيمة”البنز”، لأنه يعتبر أفضل مهاجم فرنسي حاليا حسب اعتقاده.

وأضاف المغني المتمرد الذي شارك في حفل افتتاح كأس افريقيا الجارية وقائعها حاليا بالغابون، استفزاز الفرنسيين بالقول:”سأواصل دعم بن زيمة في كل الظروف ولست خائفا عليه إطلاقا، متأكد من أنه سيواصل التألق مع فريقه ريال مدريد وسيواصل هز شباك الحراس مثلما تعودنا عليه”.

يشار إلى أن “بوبا” معروف بنصرته لمختلف القضايا، حيث سبق وأن هاجم جريدة “شارلي ايبدو” التي تهجمت على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه أبدى تعاطفه مع القضية الفلسطينية أكثر من مرة.