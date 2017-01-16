أصيب أكثر من 100 شخص بحالات تسمم مختلفة الشدة، الإثنين، بعد تناولهم لوجبات غذائية في مطعم شهير في السعودية.

وأعلنت مستشفى “تربة” العام، حالة الطوارئ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم التي بدأت ترد للمستشفى بشكل متتابع فاق طاقته الاستيعابية، ما دفع إدارة المستشفى لتحويل عدد من الحالات إلى المراكز الصحية في المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبد الهادي الربيعي، إن فرق الطوارئ تعاملت مع ما يقارب 110 حالات وصلت لطوارئ مستشفى “تربة” العام إثر حالة التسمم نتيجة تناول وجبة غذائية في أحد المطاعم بالمنطقة.

وقال نشطاء سعوديون في موقع “تويتر” إن عدد حالات الإصابة 114 حالة وهي قابلة للزيادة مع وصول مزيد من المصابين للمستشفى الذي اكتظت أسرّته وغرفه وممراته بالمصابين وذويهم. حسب ما ذكر موقع “ارم نيوز” الاماراتي.

وأضاف الربيعي أنه تم دعم المستشفى بنحو 15 فرقة طبية إلى جانب أكثر من 55 فرداً من الكادر الطبي والفني من مستشفيات الطائف ومستشفى “الخرمة”، مطمئناً أن الوضع بشكل تام تحت السيطرة وجميع الحالات دون المتوسطة ويجري التعامل معها وفقا لما تقتضيه الحالة.

وتصادف إسعاف المصابين للمستشفى مع زيارة لمدير صحة منطقة مكة المكرمة مصطفى بلجون، ومدير صحة الطائف صالح المونس اللذين ألغيا جدول الزيارة وبدءا بالإشراف على عمل الفرق الطبية.

وتواجدت فرق الإسعاف بكثرة أمام المستشفى تحسباً لأي بلاغ عن حالات جديدة، إضافة لفرق من الهلال الأحمر والشرطة وإعلاميين محليين، فيما خرج بالفعل عدد من المصابين بعد تلقيهم العلاج.