شنَّ مستشار المركز الأوروبي العربي لمكافحة الإرهاب، الدكتور السعودي عمر الراجحي، هجوما حادا على القضاء والشعب المصري واصفا القضاء بالفاشل والشعب المصري بالشحاذ، وذلك على إثر صدور قرار من بمصرية جزيرتي “”.

 

وقال “الراجحي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “ الفاشل المنحط يحكم بقضية #_وصنافير لصالح شعب الشحاذ”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” نطلب فتوى من علمائنا بقتل على انه جيش محتل لا ارض سعودية #تيران_وصنافير”.

 

وتابع: ” #تيران_وصنافير_مصريه في احلامكم يا شعب الكشري نحن نعرف كيف نسترجع ارضنا بالسيف الاملح منكم يامحتلين”.

 

يشار إلى أن “وطن” لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.