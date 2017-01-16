أكد المحامي الدولي، محمود رفعت أن حكم محكمة القضاء الإداري البات بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، يفتح الباب أمام محاكمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جنائيا، على حد قوله.

وقال “رفعت” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها و”طن”: ” الحكم النهائي الذي أصدره #القضاء_المصري اليوم بأن #تيران_وصنافير_مصرية يفتح الباب لملاحقة #السيسي جنائيا.”

الحكم النهائي الذي أصدره #القضاء_المصري اليوم بأن #تيران_وصنافير_مصرية يفتح الباب لملاحقة #السيسي جنائيا. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) January 16, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مستندا إلى نص المادة 77 من الدستور المصري الذي أقره نظام السيسي: ” حكم #تيران_وصنافير_مصرية يجلب المادة 77 قانون جنائي: يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى الي المساس باستقلال البلاد أو وحدة أراضيها”.