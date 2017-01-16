أكد المحامي الدولي، محمود رفعت أن حكم محكمة البات بمصرية جزيرتي “ وصنافير”، يفتح الباب أمام محاكمة الرئيس المصري عبد الفتاح جنائيا، على حد قوله.

 

وقال “رفعت” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها و”طن”: ” الحكم النهائي الذي أصدره #القضاء_المصري اليوم بأن #تيران_وصنافير_مصرية يفتح الباب لملاحقة #السيسي جنائيا.”

 

وأضاف في تغريدة أخرى مستندا إلى نص المادة 77 من المصري الذي أقره نظام السيسي: ” حكم #تيران_وصنافير_مصرية يجلب المادة 77 : يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى الي المساس باستقلال أو وحدة أراضيها”.