يستعد عدد من نجوم الدراما السورية إلى السفر للجزائر العاصمة للالتحاق بأسرة المسلسل العربي المشترك “عائلات من الشمال” (تأليف السورية فاتن السكري، وإخراج الجزائري عبد السلام دحو).

ويشارك في بطولة العمل من سورية كل من أيمن زيدان، وعباس النوري، وسلمى المصري، وعبير شمس الدين، ولينا كرم، ويزن السيد، ومايا فرح، وأحمد حجازي، إضافة إلى ممثلين من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ولبنان ومصر والأردن والإمارات.

ويتناول المسلسل على مدار جزأين العلاقات الأسرية في زمن الشتات والحروب والهجرة وغيرها من الأمور التي تؤثر في العلاقات الأسرية في ظل الأزمات المتلاحقة.