أكد الكاتب الصحفي السعودي، صالح الفهيد، على أن جزيرتي “تيران وصنافير” سعوديتان، مطالبا مصر بإعادتهما طوعا ضمن “صفقة تبادل مصالح” وإن رفضت يتم أخذهما عن طريق التحكيم الدولي وبدون مقابل.

وقال “الفهيد” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها وطن”: ” #تيران_وصنافير جزر سعودية ومالم تعيدهما #مصر ضمن صفقة تبادل مصالح، فانها ستعيدهما عبر التحكيم الدولي ودون مقابل. #تيران #صنافير”.

وأضاف في تغريدة أخرى معلقا على خبر الحكم الصادر بمصرية الجزيرتين: ” اما بعد، فينبغي ان تطلب #السعودية من النظام المصري الموافقة على طرح القضية في محكمة العدل الدولية للفصل فيه”.