أكد الكاتب الصحفي السعودي، صالح الفهيد، على أن جزيرتي “” سعوديتان، مطالبا بإعادتهما طوعا ضمن “صفقة ” وإن رفضت يتم أخذهما عن طريق وبدون مقابل.

 

وقال “الفهيد” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها وطن”: ” #_وصنافير جزر سعودية ومالم تعيدهما #مصر ضمن صفقة تبادل مصالح، فانها ستعيدهما عبر التحكيم الدولي ودون مقابل. # #”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى معلقا على خبر الحكم الصادر بمصرية الجزيرتين: ” اما بعد، فينبغي ان تطلب # من الموافقة على طرح القضية في للفصل فيه”.