بعد أن هاجم الفنان السوريّ جورج وسوف، الفنانة أصالة نصري، وقال إنّها “فاجرة وخائنة لبلادها”، وصف الإعلامي د.فيصل القاسم، “وسوف” بأنه “حشاش مُتاجِر بقضية السوريين”.

ونشرَ “القاسم” على حسابه في “فيسبوك” صورةً لجورج وسوف، مُرفقاً إياها بتعليق: ” حتى الحشاشون في سوريا صاروا يتاجرون بالوطنية ويوزعون شهادات بالوطنية.”

وكان “وسوف” الموالي للنظام السوريّ، اتّهم خلال لقاءٍ أجرته مع قناة “التاسعة” التونسية، الفنانة “أصالة” بالخيانة، في إشارةٍ منه إلى مواقفها السياسية المعارضة للنظام.

وقال عن أصالة: “فاجرة… وفاكرة نفسها الله خلقها وكسر القالب.. وهي خانت بلدها سوريا”، وأضاف: “أصالة ستدفع ثمن أفعالها وستحصد ما زرعته”.

يذكر أن رجل الأعمال التونسي “أيمن بوجبل” قال إنّ قدوم الفنان “جورج وسوف”، للمشاركة في برنامج “عائشة”، هدية منه إلى زوجته الإعلامية عائشة عثمان، التي تُقدّم البرنامج.

وكانت مواقع إخبارية تونسية أكدت أن المبلغ الذي تقاضاه “جورج وسوف” لقاء الحضور في البرنامج يناهز الـ 800 ألف دينار تونسيّ.