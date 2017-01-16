قال موقع “فوكس نيوز” إن ما يقرب من عشرين شخصاً من كبار المسؤولين السابقين بالحكومة الأمريكية يطالبون الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالعمل مع المعارضة الإيرانية.

ووفقا لرسالة حصلت عليها شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية وترجمتها وطن فإن الرسالة التي وقعها 23 شخصاً من المسؤولين السابقين يدعون ترامب للتشاور مع المجلس الوطني الإيراني ومقره باريس الخاصة بالمقاومة الإيرانية المعروفة باسم “مجاهدي خلق”، ودعت المجموعة لإجراء انتخابات حرة وتطبيق الحرية الدينية في إيران، وكذلك وضع حد لما تسميه بالديكتاتورية الدينية.

واعتبر الموقع الأمريكي أن المجلس الوطني للمقاومة ومؤيديه في إيران ساعدوا الولايات المتحدة أثناء غزو العراق، كما ساعدت المجموعة أيضا في فضح برنامج إيران للأسلحة النووية.

وجاء في الرسالة: “حكام إيران قد استهدفوا بشكل مباشر مصالح الولايات المتحدة ومبادئها الاستراتيجية، ومصالح حلفائنا وأصدقائنا في الشرق الأوسط، لذا يجب التحرك لاستعادة النفوذ الأمريكي والمصداقية في العالم، ولهذا تحتاج الولايات المتحدة لاتباع سياسة منقحة”.

وكان من أبرز الموقعين على الرسالة رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق رودولف جولياني، والسيناتور السابق جو ليبرمان، والجنرال المتقاعد هيو شيلتون، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة في عهد الرئيس بيل كلينتون.

وفي الشهر الماضي، حصلت فوكس على بريد إلكتروني تم توجيهه إلى ترامب من مجموعة من المعارضين الإيرانيين تحث فيه الرئيس المنتخب على متابعة تنفيذ وعده حملة لإعادة النظر في الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكن لم يقدم الفريق الانتقالي الخاص بترامب أي رد رسمي على الرسالة.