اكتشف علماء من جامعة “شيفيلد” البريطانية، أن الامتناع عن ممارسة الجنس للسيدات يساعد على العيش لفترة أطول.

ويعتقد العلماء أنه يمكن أن يفسر لماذا الراهبات اللاتي يبقين بعيدًا عن العمل تمامًا، يعيشن لفترة أطول، في حين أن السيدات اللاتي يحاولن الإنجاب كل يوم توفتهن المنية في سن صغيرة من الأخريات.

وتوصل العلماء في معرض أبحاثهم إلى أن التزاوج يطلق سراح الهرمونات اللازمة لإنتاج الحيوانات المنوية في الذكور أو البويضات في أنثى.بحسب تقريرٍ لموقع “ديلي ميل” البريطانيّ

ووجد الباحثون أن الهرمونات التي يفرزها الجسم لها تأثير سلبي على نظام المناعة لديهم، وهذا يجعلها عرضة للالتهابات المميتة التي تضر الجسم.

وأضاف الباحثون أن البشر لديهم أيضًا جهاز مناعة ضعيف أثناء ممارسة الجنس، وهو ما يفسر كيف الأمراض المنقولة جنسيًا يمكن أن تنتشر بسهولة.