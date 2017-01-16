حكمت محكمة بريطانية على الممثل البريطاني “كورتني هاتشينسون” بالسجن (23 عامًا)، بعدما قام بتعذيب امرأة بقضيب حديد ساخن، قبل أن يغتصبها خلال هجوم عليها امتدّ طيلة نهاية الاسبوع.

وظهر هاتشينسون” البالغ من العمر (31 عامًا)، في فيلم للعصابات حيث يقوم بضرب رجل بعصا حديد حمراء.

وعلمت المحكمة أن المعتدي صوّر أجزاء من الاعتداء الذي نفذّه على ضحيته الحقيقية، حيث ضربها بشريط كهربائي واغتصبها.

ولاحقًا، هربت المرأة عارية من شقة المعتدي بعدما تركها وعلامات الضرب والحرق ظاهرة على ساقيها وصدرها.





