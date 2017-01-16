استطاع رجل الأعمال والملياردير الروسيّ “فاليري كوجان”، من الطبقة الحاكمة، أن يُسجّل اسمه على أول أضخم حفل زفاف في العام الجديد 2017.



فقد أقام “كوجان” حفل زفاف فخم جداً لحفيدته البالغة من العمر (19 عاماً) في فندق “لاندمارك” في لندن، أحياهُ نخبة من أهم نجوم العالم، كان من أبرزهم النجمة “ماريا كاري”، التي يُقال إنها قد تلقت مبلغاً قدره حوالي 3 مليون دولار مقابل سفرها من الولايات المتحدة لتغني في هذا الحفل.

وألقى الممثل “أنطونيو بانديراس” كلمة خاصة خلال حفل الزفاف، إضافة الى مشاركة عدد كبير من النجوم الروس، و الدي جي مارك رونسون.

وبحسب تقارير The Sun، فقد بدأت العروس الشابة “ايرين كوجان” بالبكاء عندما قدّم المغني الشهير “التون جون”، أغنية راقصة خلال مجموعة من 12 أغنية، في حفل زفافها على الشاب “دانيال كيفي”.