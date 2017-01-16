أظهر تسجيل فيديو جديد، اللحظات الأولى لنزول سيف الدين الرزقي، المنتمي لتنظيم داعش، من سيارة ثم توجهه إلى شاطئ مدينة سوسة التونسية والبدء بإطلاق النار على السائحين ولحظة هروبهم بعيدا عنه .

وكشفت تحقيقات بريطانية أن الرزقي الذي قام بهذه العملية تمكّن من السير لأكثر من كيلومترين خلال إطلاقه النار عشوائيا قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص.

ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات التي تجري في مبنى محكمة “رويال كورتس أوف جستس” في لندن نحو ستة أسابيع، بحكم أن أغلب ضحايا الهجوم من البريطانيين.

ووقع إطلاق النار في منتجع بمدينة سوسة الواقعة على بعد 140 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة، يوم 26 يونيو من عام 2015، وقتل فيه 40 شخصا بينهم 30 بريطانيّا، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وشاهدت المحكمة خريطة افتراضية للطريق الذي سلكه المسلح مع تقدير شرطة العاصمة لندن بأنه قطع مسافة 2.9 كيلومتر فيما بين المكان الذي أنزله فيه شركاؤه والموقع الذي قُتل فيه بالرصاص.