بعد أن نشرت صورة عارية لها وهي تتأمل معالم دبي من حمام غرفتها من طابق مرتفع في أحد فنادق دبي، نشرت المذيعة التلفزيونية التشيكية “ايفا بيركاوسوفا”، صورا لها وهي ترتدي النقاب.

وعلقت “ايفا” على نشرها صورا لها وهي ترتدي النقاب في دبي بالقول، “لقد أتيح لنا جميعا في دبي أن نجرب اللباس التقليدي للنساء”.

واستغرب متابعو ايفا، صورها بالنقاب، فيما أوضحت بدورها أنها ارتدته من قبيل التجربة، لكنها تفضل الجينز.

يذكر أن ايفا تتواجد في دبي منذ عدة أيام مع فريق من البرنامج بهدف تصوير حلقات من برنامجها “توب ستار” وقد بثت قبل عدة أيام مقاطع ضمن البرنامج لها من برج العرب ومن مناطق صحراوية في دبي وجوارها.



