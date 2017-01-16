ذكرت وسائل اعلام سعودية أن المحكمة الجزائية في جدة تستعد لمحاكمة سيدة سعودية استأجرت مقيما لقتل شقيقها مقابل مليون ريال وسيارة “رولز رويس”.

وأوضحت مصادر لصحيفة الوطن أن لائحة الادعاء العام “كشفت أن المدعى عليه اعترف بالتواطؤ مع الفتاة، بعد أن نفذ جريمته التي انتهت بسكب ماء الأسيد الحارق على المجني عليه وعائلته أثناء وجودهم في سيارتهم بحي النسيم في جدة، مما تسبب في إصابة بعضهم بحروق خطيرة جدا، لكن لم يفارق أي منهم الحياة”.

وقالت الصحيفة إن المقيم حامل جنسية أفريقية، نفذ ما طلبت منه السيدة السعودية قبل ثلاث سنوات، بعدما أن تعارفا في أحد المواقع الاجتماعية، واستأجرته السيدة العشرينية “لتتخلص من شقيقها بحجة أنه يضربها ويضرب والدتها”.

وطالب المدعي العام بتشديد معاقبة المرأة والمقيم الأفريقي “لشناعة جريمتهما”.

ذكرت وسائل اعلام سعودية أن المحكمة الجزائية في جدة تستعد لمحاكمة سيدة سعودية استأجرت مقيما لقتل شقيقها مقابل مليون ريال وسيارة “رولز رويس”.

وأوضحت مصادر لصحيفة الوطن أن لائحة الادعاء العام “كشفت أن المدعى عليه اعترف بالتواطؤ مع الفتاة، بعد أن نفذ جريمته التي انتهت بسكب ماء الأسيد الحارق على المجني عليه وعائلته أثناء وجودهم في سيارتهم بحي النسيم في جدة، مما تسبب في إصابة بعضهم بحروق خطيرة جدا، لكن لم يفارق أي منهم الحياة”.

وقالت الصحيفة إن المقيم حامل جنسية أفريقية، نفذ ما طلبت منه السيدة السعودية قبل ثلاث سنوات، بعدما أن تعارفا في أحد المواقع الاجتماعية، واستأجرته السيدة العشرينية “لتتخلص من شقيقها بحجة أنه يضربها ويضرب والدتها”.

وطالب المدعي العام بتشديد معاقبة المرأة والمقيم الأفريقي “لشناعة جريمتهما”.