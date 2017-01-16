اعتبر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “المصريون”، جمال سلطان، أن حكم محكمة اليوم الأحد الذي أكد مصرية جزيرتي “ وصنافير” يمثل طعنا في شرعية نظام الرئيس عبد الفتاح .

 

وقال “سلطان” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” ما جرى اليوم أعظم من كونه حكم محكمة ؛ هذا أخطر طعن في شرعية نظام  السيسي #تيران_وصنافير_مصرية”.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكما نهائيا اليوم الأحد، يقضي بعدم شرعية حول الجزيرتين، مؤكدا على أن الجزيرتين مصريتين بدون منازع وأنهما جزءا من المصرية التي لا يجوز لأحد التنازل عنها.