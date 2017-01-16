اعتبر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “المصريون”، جمال سلطان، أن حكم محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد الذي أكد مصرية جزيرتي “تيران وصنافير” يمثل طعنا في شرعية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال “سلطان” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” ما جرى اليوم أعظم من كونه حكم محكمة ؛ هذا أخطر طعن في شرعية نظام السيسي #تيران_وصنافير_مصرية”.

ما جرى اليوم أعظم من كونه حكم محكمة ؛ هذا أخطر طعن في شرعية نظام السيسي#تيران_وصنافير_مصرية — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 16, 2017

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكما نهائيا اليوم الأحد، يقضي بعدم شرعية الاتفاق المصري السعودي حول الجزيرتين، مؤكدا على أن الجزيرتين مصريتين بدون منازع وأنهما جزءا من السيادة المصرية التي لا يجوز لأحد التنازل عنها.