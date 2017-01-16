تسببت صورة تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، للداعية المصري مصطفى حسني، بحالة استياء شديدة لمتابعيه، بسبب تحذيره لهم من سحر الملابس، على الرغم من أنه لم يطبق على نفسه هذه النصيحة، حسب قولهم.

جاء الهجوم على “حسني” عندما ظهر في الصورة الى جانب لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح وهو يرتدي “تي شيرت” من ماركة “philipp pleinn”، أحد بيوت الأزياء العالمية في أوروبا، والذي يفوق ثمنه 20 ألف جنيه، حسب تصريحات رواد التواصل الاجتماعي.



وقام مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنشر حلقة من برنامج الداعية “سحر الدنيا”، الذي يذاع على إحدى القنوات الفضائية، تحمل عنوان “سحر اللبس والموضة”، ظهر خلالها الداعية وهو يوجه النصائح للجمهور، بأن لا يتبعوا سحر الموضة.