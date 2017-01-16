شنَّ وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، هجوما حادا على الحكومتين الإيرانية والعراقية، على إثر تعيين إيران العميد، إيرج مسجدي، المستشار الأعلى لقائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني الجنرال، قاسم سليماني، سفيرا لها في العراق، واصفا إياه بمجرم الحرب.

وقال “السبهان” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #ايران تعين مجرم حرب ومطلوب دوليا سفيرا لها في #العراق ويطالبون باغلاق القنصلية السعودية باربيل ولم نسمع باي تعليق عراقي! سيادة حقيقية شاملة”.

#ايران تعين مجرم حرب ومطلوب دوليا سفيرا لها في #العراق ويطالبون باغلاق القنصلية السعودية باربيل ولم نسمع باي تعليق عراقي! سيادة حقيقية شاملة — ثامر السبهان (@thamersas) January 15, 2017

يشار إلى أن إيرج مسجدي المستشار الأعلى للجنرال قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس”، وهو فرع العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن ملف العراق في الحرس الثوري، لعب دوراً بارزاً في تأسيس ميليشيات “الحشد الشعبي” الموالية لطهران في العراق.