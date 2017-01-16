شنَّ وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، هجوما حادا على الحكومتين الإيرانية والعراقية، على إثر تعيين العميد، إيرج مسجدي، المستشار الأعلى لقائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني الجنرال، ، سفيرا لها في ، واصفا إياه بمجرم الحرب.

 

وقال “السبهان” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #ايران تعين ومطلوب دوليا سفيرا لها في #العراق ويطالبون باغلاق القنصلية باربيل ولم نسمع باي تعليق عراقي! سيادة حقيقية شاملة”.

 

يشار إلى أن إيرج مسجدي المستشار الأعلى للجنرال قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس”، وهو فرع العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن ملف العراق في ، لعب دوراً بارزاً في تأسيس ميليشيات “” الموالية لطهران في العراق.