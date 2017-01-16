عبر الفنان المصري، عن فرحته بصدور حكم النهائي والبات، الذي أكد على مصرية جزيرتي “”، داعيا إلى محاكمة كل من ادّعي بسعودية الجزيرتين، في إشارة إلى الرئيس ومواليه.

 

وقال “واكد” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” مبروك الحكم! كل واحد أكد ان وصنافير مش مصرية لازم يتحاكم ويتم منعه من أي منصب سياسي أو حكومي”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تحيا جمهورية العربية. تيران وصنافير مصرية. ما تبصش بعين رضية بص للي اندفع فيا”.

 

 