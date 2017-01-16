عبر الفنان المصري، عمرو واكد عن فرحته بصدور حكم القضاء الإداري النهائي والبات، الذي أكد على مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، داعيا إلى محاكمة كل من ادّعي بسعودية الجزيرتين، في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواليه.

وقال “واكد” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” مبروك الحكم! كل واحد أكد ان تيران وصنافير مش مصرية لازم يتحاكم ويتم منعه من أي منصب سياسي أو حكومي”.

مبروك الحكم!

كل واحد أكد ان تيران وصنافير مش مصرية لازم يتحاكم ويتم منعه من أي منصب سياسي أو حكومي. — Amr Waked (@amrwaked) January 16, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تحيا جمهورية مصر العربية. تيران وصنافير مصرية. ما تبصش بعين رضية بص للي اندفع فيا”.