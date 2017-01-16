قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه حريص على العلاقات مع السعودية، التي قال إن الوقت حاليا هو “للتماسك” بينها وبين القاهرة، وحذر من وجود “حالة انكشاف” في الأمن القومي العربي، وتناول موضوعات محلية عبر الإشارة إلى قرب حصول تغيير حكومي ودعوة المصريين إلى “السيطرة على الإنجاب” من أجل التنمية.

وتحدث السيسي عن ما وصفه بـ”تجديد الخطاب الديني” قائلا إنه “حرّك مياها راكدة لم يكن أحد يقترب منها” مضيفا أن هناك “تغيرا حقيقيا في قلوب وعقول الناس، فالناس لا تأخذ الأمور على إطلاقها، وأصبح هناك تدبر لفهم الدين أكثر من ذي قبل” متوقعا خروج “نور حقيقي من مصر للمواطنة واحترام عقائد الآخرين وعدم الإساءة للديانات الأخرى.”

وعن سير الحرب ضد الإرهاب، قال السيسي إن ما يحدث في مصر والمنطقة بالصراع مع الإرهاب “حرب ضروس لا تقل عن الحروب التقليدية بل أشد”. وتحدث عن أن الأمن القومي العربي “في حالة انكشاف أدت إلى فراغ كبير أغرى منظمات متطرفة وقوى إقليمية بملء الفراغ.”

وعن علاقات مصر الدولية والوضع الإقليمي، توقع الرئيس المصري بحواره مع رؤساء تحرير الصحف وجود “تفاهم أكبر واستعداد للتعاون وتنسيق أعمق مع إدارة دونالد ترامب” خاصة لناحية الإمداد بالمعدات والمعلومات ضمن الحرب على الإرهاب، وتحدث عن العلاقة مع روسيا وتوقف رحلات الطيران بين البلدين منذ إسقاط الطائرة الروسية في سيناء قائلا إنه لا يمكن وصف النظرة إلى ذلك إلا من باب “العتب” الناجم عن الشخصية المصرية بما لها من “عشم” في تصرفات الآخرين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان “صدر الدولة قد ضاق بالإعلام” رد السيسي قائلا: “نعم.. يضيق بالإعلام الذي ليس إعلاما والذي يبتعد عن المهنية والموضوعية وينشر الإحباط.. أنا مستعد أن أتقبل الانتقاد إذا كان موضوعيا وعلى مستوى الحدث، لأنني أريد أن أستفيد من الرأي الآخر. في كل الأحوال لا ألجأ لإجراءات استثنائية أو عقابية.. فقط نطالب بالتنوير وبناء الوعي.. ونقول خلوا بالكم.. من أجل بلدكم”

وطالب السيسي المصريين بـ”السيطرة على الإنجاب للحد من النمو السكاني” الذي قال إنه “يشكل عبئا كبيرا جدا ولو لم تتم السيطرة عليه فلن يشعر الناس بثمار التنمية” وأشار أيضا إلى قرب حصول تعديل وزاري.

وردا على سؤال حول شعور “الرأي العام العربي” بأن الأجواء “غير مواتية بين مصر والسعودية” قال السيسي: “نحن حريصون على العلاقات مع أشقائنا، ونقول إن أمننا مرتبط بتماسكنا وبوحدتنا ومرتبط بتفاهمنا مع بعضنا البعض.. وأقول: هذا هو وقت التماسك.”