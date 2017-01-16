رفضت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير الحكم الصادر من محكمة سابقة، في قضية خطيب الجمعة، سعيد بن فروة؛ القاضية بسجنه مدة 45 يوماً لسبّه وشتمه الممثل ناصر القصبي؛ في إحدى خطبه، والشهيرة إعلامياً بتكفيره والمدوّنة في أوراق القضية “سب وشتم”.

وأكّدت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر ضدّ خطيب الجمعة “ابن فروة” في غير محله لصلاح المدعى عليه واستقامته ودعوته إلى الله؛ حصلت “سبق”، على نسخة من الحكم، وأن الجزاء الصادر بحق المدعى عليه في غير محله؛ لكون المدعي أصالة ممَّن اشتهر بالاستهزاء بالدين والمنتسبين إليه كالقضاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والصالحين والتشبّه بالنساء.

وجاء في حيثيات الحكم أن “الجزاء الصادر بحق المدعى عليه في غير محله؛ لكون المدعي أصالة ممّن اشتهر بالاستهزاء بالدين والمنتسبين إليه؛ كالقضاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والصالحين والتشبّه بالنساء، ولكون المدعى عليه أصالةً ممّن أوكل لهم ولاة الأمر، أيّدهم الله، تذكير الناس وإرشادهم فيما يضرهم في دينهم وسلوكهم، وفي حال ارتكاب الخطيب مخالفة في ذلك فتعالج مخالفته من قِبل مرجعه وفق ما هو متبع، وأرفق في الأوراق مشاهد من عضو الإفتاء في منطقة عسير وغيره من الأعيان بصلاحه واستقامته ومطالبتهم بأن يطبق بحقه ما روي (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم) لملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم نحوه، ومن ثم تُعاد المعاملة لمحكمة الاستئناف لإكمال لازمها، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم”، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “سبق”.

وكان حكم سابق قد صدر في القضية من محكمة أحد رفيدة ضدّ ابن فروة؛ حيث قضى بسجنه لمدة 45 يوماً متتالية عقب خطبته الشهيرة التي تمّ تداول تسجيل صوتي لها، وهاجم فيها الممثل المعروف ناصر القصبي.