أكّدت صحيفة “حرييت” التركية، أن السلطات التركية، ألقت القبض على “عبد القادر مشاريبوف” منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى ليليّا، ليلة رأس السنة.

وأوضحت الصحيفة التركية أن إلقاء القبض على “مشاريبوف”، تمّ في حي “أسينيورت” في إسطنبول، إثر عملية مداهمة نفذتها أمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإرهابي كان برفقة ابنه أثناء إلقاء القبض عليه، لافتة إلى أنّ السلطات ستنقله إلى فرع الأمنيات بعيد الانتهاء من إجراءات الفحص الطبي.

يذكر أن “عبد القادر مشاريبوق” نفّذ ليلة رأس السنة هجوما مسلحا استهدف فيه ملهى ليليّا، قتل فيه 39 شخصا، معظمهم من جنسيات عربية، بالإضافة إلى جرح العشرات.