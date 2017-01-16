أكد أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، أن الأمريكيون يدركون وجود أسد رابض مترصد صبور في إيران لا ينبغي لهم الاقتراب منه.

وقال رضائي في مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس الاثنين ، إن: “أي تصريح بشأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هو سابق لأوانه”، مؤكدا أن بلاده تنظر دوما إلى سلوك الإدارة الأمريكية وليس أقوالها ووعودها.

وأضاف : “يقال إن ترامب سيضم العسكريين إلى إدارته وسيشتبك مع إيران، لقد رددنا على ذلك، وقلنا إن في إيران أسدا رابضا صبورا، ، وهم (الأميركيون) يدركون أنه لا ينبغي لهم الاقتراب من هذا الأسد الرابض، لذلك لم تكن تصريحاتي ترحيبا بجنرالات إدارة ترامب، بل كانت تهديدا محترما”.

في غضون ذلك، قال رضائي إن: “رسالة تشييع هاشمي رفسنجاني أكدت أن نهج الإمام الخميني الوحدوي ودرب النظام سيبقى راسخا، وأن الشعب يحرص على التراث الثمين للإمام الراحل، أي ولاية الفقيه والجمهورية الإسلامية واستقلال البلاد”.

وأشاد رضائي بأداء الراحل رفسنجاني خلال ترؤس الأخير على مدى 20 عاما لمجمع تشخيص مصلحة النظام، ورأى أن المجمع حافظ على استقلاليته طيلة هذه الفترة، وساهم في وضع السياسات العامة للبلاد وعزز استقلاليتها.