شنّت الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه، هجوما شديدا على كل من يناصر السيسي وينصر إسرائيل كرها في جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة على أن الإخوان أشرف منهم.

وقالت “الفقيه” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر ” رصدتها “وطن”: ” يامن تنصر السيسي القاتل كرها بالإخوان وتنصر اسرائيل على حماس كرها بالإخوان وتنصر علمانيي تركيا كرها بالإخوان الاخوان مش ملائكة بس أشرف منك”.