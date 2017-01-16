شنّت الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه، هجوما شديدا على كل من يناصر   وينصر إسرائيل كرها في ، مؤكدة على أن الإخوان أشرف منهم.

 

وقالت “الفقيه” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر ” رصدتها “وطن”: ” يامن تنصر السيسي القاتل كرها بالإخوان وتنصر على كرها بالإخوان وتنصر علمانيي كرها بالإخوان الاخوان مش ملائكة بس أشرف منك”.

 