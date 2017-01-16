اعتبر الأكاديمي العماني والأستاذ بجامعة السلطان قابوس، بدر المعمري، حكم محكمة القضاء الإداري البات والنهائي والقاضي بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير” بالخطأ التاريخي لكل من مصر والسعودية.

وقال “المعمري” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” خطأ تاريخي لكلا الحكومتين المصرية و السعودية.. هل سيتضمن بيان مجلس التعاون تنديد بأحتلال الجزر أسوة بجزر الإمارات؟ #تيران_وصنافير_مصريه”.

خطأ تاريخي لكلا الحكومتين المصرية و السعودية.. هل سيتضمن بيان مجلس التعاون تنديد بأحتلال الجزر أسوة بجزر الإمارات؟

#تيران_وصنافير_مصريه — الدكتور/بدر المعمري (@badaralmamari) January 16, 2017

وأضاف: ” الحكومتين المصرية و السعودية لم تحسبا حساب هذا اليوم،فالأولى ظهرت بمظهر “المفرط بالأرض” و الثانية أصبحت ” دوله محتلة” #تيران_وصنافير_مصريه .

الحكومتين المصرية و السعودية لم تحسبا حساب هذا اليوم،فالأولى ظهرت بمظهر "المفرط بالأرض" و الثانية أصبحت " دوله محتلة"#تيران_وصنافير_مصريه — الدكتور/بدر المعمري (@badaralmamari) January 16, 2017

وتابع: ” كان الأجدر تهيئة شعب مصر قبل محاولة إرجاع الجزر (ان سلمنا طبعا بأنهما سعوديين) ،اقل ما يقال عن التوقيت انه ساذج سياسيا #تيران_وصنافير_مصريه”.