اعتبر الأكاديمي العماني والأستاذ بجامعة ، بدر المعمري، حكم محكمة البات والنهائي والقاضي بمصرية جزيرتي “” بالخطأ التاريخي لكل من والسعودية.

 

وقال “المعمري” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” خطأ تاريخي لكلا الحكومتين المصرية و .. هل سيتضمن بيان تنديد بأحتلال الجزر أسوة بجزر ؟ #_وصنافير_مصريه”.

 

وأضاف: ” الحكومتين المصرية و السعودية لم تحسبا حساب هذا اليوم،فالأولى ظهرت بمظهر “المفرط بالأرض” و الثانية أصبحت ” دوله محتلة” #تيران_وصنافير_مصريه .

 

وتابع: ” كان الأجدر تهيئة شعب مصر قبل محاولة إرجاع الجزر (ان سلمنا طبعا بأنهما سعوديين) ،اقل ما يقال عن التوقيت انه ساذج سياسيا #تيران_وصنافير_مصريه”.