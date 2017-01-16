ندد الأكاديمي السعودي كساب العتيبي، برفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية وصنافير.

 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “ ينقض عهده في تسليم للسعودية بعد توقيع الاتفاقية معها، واليوم يُشرعِن خديعته عبر قضاء “الملوخية”، سرق المليارات ونكث عهده”.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين الطعن المقدم على حكم بطلان .

 

وأضافت المحكمة، أن سيادة على تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم أي سند يفيد غير ذلك، وبناء عليه قررت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن المقدم من الحكومة.