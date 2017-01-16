ندد الأكاديمي السعودي كساب العتيبي، برفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “السيسي ينقض عهده في تسليم تيران وصنافير للسعودية بعد توقيع الاتفاقية معها، واليوم يُشرعِن خديعته عبر قضاء “الملوخية”، سرق المليارات ونكث عهده”.

السيسي ينقض عهده في تسليم #تيران_وصنافير للسعودية بعد توقيع الاتفاقية معها، واليوم يُشرعِن خديعته عبر قضاء الملوخية. سرق المليارات ونكث عهده — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) January 16, 2017

ورفضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وأضافت المحكمة، أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم أي سند يفيد غير ذلك، وبناء عليه قررت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن المقدم من الحكومة.