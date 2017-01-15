بحث امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في العاصمة القطرية “الدوحة”, العديد من القضايا وخاصة أزمة الكهرباء الراهنة في غزة، والتي تكفلت قطر بتغطية تكاليف 3 شهور توليد كهرباء لتخفيف من حدة الأزمة، وفق مكتب هنية.

وبحسب المصدر ذاته “أسفر اللقاء عن العديد من النتائج الطيبة حيث أكدت قطر والأمير كعادتهم الدائمة على مواقفهم الأصيلة تجاه القضية الفلسطينية وشعبنا وخاصة في غزة المحاصرة”.

وأوعز أمير قطر التحرك العاجل لتنفيذ خطوات عملية في حل أزمة الكهرباء في القطاع على عدة مستويات.

وعبر هنية عن شكره للشيخ تميم ودولة قطر الشقيقة على هذه المواقف الأخوية الصادقة.

وفي السياق ذاته، أكد السفير القطري محمد العمادي، رئيس لجنة إعادة إعمار غزة، أنه اتصل هاتفياً بالقائم بأعمال وزير سلطة الطاقة برام الله، ظافر ملحم، وأبلغه بتعهد أمير قطر بدفع مبلغ 4 ملايين دولار شهرياً ولمدة 3 شهور، لدعم قطاع الكهرباء بغزة، للتخفيف العاجل من معاناة أهالي القطاع.

وأشار العمادي في تصريح صحفي نشرته اللجنة القطرية لإعمار غزة، إلى أنه سيتم تحويل المبلغ بشكل فوري وعاجل لحساب السلطة الفلسطينية للتخفيف من حدة الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وفقاً لتوجيهات الأمير تميم.

كما أكد أن هناك اتصالات مكثفة مع الحكومة وسلطة الطاقة والجهات المعنية، ضمن آليات ومقترحات جارية دراستها حالياً مع جميع الجهات لمعالجة الأزمة بشكل كامل.

وأعلن السفير العمادي أن توجيهات الشيخ تميم جاءت بعد اللقاء الذي عقده في مكتبه بالديوان الأميري بالدوحة مع هنية، الموجود حالياً في قطر، في إطار المتابعة المكثفة والحلول المطروحة للأزمة.

ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء خانقة تفاقمت مع حلول فصل الشتاء، حيث لا تزيد ساعات الوصل اليومي عن أربع ساعات فقط.