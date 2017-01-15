كشفت “نيكول بريل”، خبيرة تجميل ميلانيا ترامب، أن زوجة الرئيس الأمريكي المُنتخب والملياردير المثير ستأخذ درسًا من آل كارداشيان، وستُضيف غرفة تجميل في البيت الأبيض الذي ستنتقل للعيش فيه الجمعة المقبل.

وأضافت نيكول بحسب مجلة “كوزموبوليتان”: “سيكون هناك غرفة مخصصة للشعر، والماكياج، والملابس”، مشيرة إلى أنها تستغرق ساعة و15 دقيقة من التركيز دون انقطاع، لأجل تجميل ميلانيا.



وتابعت: “ميلانيا تريد غرفة ذات إضاءة مثالية، الأمر الذي سيجعل عملنا كفريق إبداعي أكثر كفاءة بكثير، وذلك لأن الإضاءة لها تأثير على أي إطلالة”.

ورغم أن الغرفة لن تكون جاهزة في حفل التنصيب، إلا أن نيكول واثقة من قدرتها على إظهار ميلانيا، بأجمل صورة.

وأضافت: “سيكون هناك اجتماع مع الفريق الإبداعي بأكمله، لمناقشة المظهر المحدد لكل حدث في ذلك اليوم، حيث ستكون هناك عدة أشياء، بما في ذلك إخبار ميلانيا لنا بالمظهر الذي تتخيله لنفسها، فهي دائماً لديها فكرة قوية عن المظهر الذي ترغب فيه، ما يجعل الأمر أسهل بكثير على بقية الفريق الذي يتعاون لتنفيذ رؤيتها”.