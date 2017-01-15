لقي طبيبان مصرعهما إثر تعرضهم لهجوم من ثلاثة اسود داخل محمية طبيعية شخصية تأوي حيوانات مفترسة، الأحد، في منطقة البلقاء غربي العاصمة الأردنية عمان ، وفق مصادر رسمية مطلعة.

وأوضحت المصادر أن طبيب بيطري أردني ومساعده من جنسية باكستانية تعرضا لهجوم مباغت من ثلاثة أسود، في ساعات الظهر، أثناء تواجدهما قرب قفصه ما اصابتهما بجروح قطعية خطرة ادت لوفاتهما لاحقاً.

وأشارت إلى انه تم نقل المصابين إلى مدينة الحسين الطبية في العاصمة عمان، إلا أنهما ما لبثا وفارقا الحياة، متأثرين بجراحهما ، وأضحت المصادر أن المحمية ستصدر بيانا صباح الاثنين لتوضيح تفاصيل الحادثة ، رافقها فتح الأجهزة الأمنية تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادثة ، فيما لم تتضح ان كانت محمية حكومية او شخصية وفق لتسريبات خاصة

وتصنف المحمية على أنها “فريدة من نوعها” كونها تأوي عددا من الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والضباع، وعدد آخر من الحيوانات المفترسة .