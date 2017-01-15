علق المغرد السعودي الشهير “مجتهد” على تغريدة سابقة له على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب قبل ايام “تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 كانون الثاني حدث مهم في أميركا هل يتزامن معه حدث مهم هنا؟ دعونا ننتظر”.

قد يكون يوم التنصيب أوقبله أوبعده بأيام

المقصود فترة انتقال السلطة للإدارة الجديدة التي ينشغل فيها الأمريكان بأنفسهمhttps://t.co/g0ahi1aRuL — مجتهد (@mujtahidd) January 15, 2017

وأشار مجتهد في تغريدته الجديدة إلى أنه “قد يكون يوم التنصيب أو قبله أو بعده بأيام المقصود فترة انتقال السلطة للإدارة الجديدة التي ينشغل فيها الأميركيون بأنفسهم”.