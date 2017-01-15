علق المغرد السعودي الشهير “” على تغريدة سابقة له على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب قبل ايام “تنصيب الرئيس الأميركي في 20 كانون الثاني حدث مهم في أميركا هل يتزامن معه حدث مهم هنا؟ دعونا ننتظر”.

وأشار مجتهد في تغريدته الجديدة إلى أنه “قد يكون يوم التنصيب أو قبله أو بعده بأيام المقصود فترة انتقال السلطة للإدارة الجديدة التي ينشغل فيها الأميركيون بأنفسهم”.