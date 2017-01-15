وافقت عائلة شاب ضربه نجلا السفير العراقي في البرتغال – وطلبت الحكومة رفع الحصانة الدبلوماسية عنهما – على اتفاق حصلت بموجبه على تعويض، كما أعلن، الجمعة، محامي الشاب.



وقال المحامي، أنطونيو ليوناردو، لوسائل الإعلام إن هذا الشاب “يعتبر أنه حصل على تعويض”، لكنه لم يحدد قيمته.

وأوضح وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا أن “الحكومة أخذت علماً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بمعزل عن القضاء، معتبراً أنه خطوة “في اتجاه التعويض المتوجب للشاب” المعتدى عليه، لكنه أوضح أن “الإجراء الجزائي مستمر”.

وفي بداية كانون الأول/ديسمبر، استدعت الحكومة البرتغالية السفير العراقي سعد محمد رضا لمطالبته مرة جديدة برفع الحصانة الدبلوماسية عن نجليه.

وكانت الحكومة طلبت منه ذلك منذ آب/أغسطس حتى يتمكن القضاء من الاستماع إلى إفادتيهما. ويشتبه في أن الشقيقين اعتديا على فتى برتغالي في الخامسة عشرة من عمره هو روبين كافاكو في 17 آب/أغسطس في بونتي دو سور بوسط البرتغال.

وأمضى الفتى البرتغالي الذي كان يعاني من إصابة في الرأس وكسور في أنحاء مختلفة من جسمه، أسبوعاً في قسم العناية الفائقة في المستشفى.

وكان نجلا السفير العراقي أعربا في مقابلة أجراها معهما تلفزيون برتغالي في آب/أغسطس، وكانا في السابعة عشرة من العمر، عن استعدادهما لتحمل عواقب تصرفهما، مؤكدين في الوقت نفسه أنهما كانا في حالة دفاع عن النفس.

وكان أحدهما رضا علي أقر بأنه وجه “لكمات” و”ركلات” إلى روبين كافاكو بينما كان ملقى على الأرض.