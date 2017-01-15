فجر نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، السبت، مفاجأة من العيار الثقيل عن ما دار في لقاء جمعه بقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني أثناء زيارة أجراها إلى إيران في عام 2007.

وقال الهاشمي في برنامج “الذاكرة السياسية” الذي يبث على قناة العربية: “ذهبت إلى إيران في آذار/ مارس 2007 بعد ست دعوات وصلت إلي وكنت ارفضها، لإيصال رسائل عدة منها احترام سيادة العراق وعدم التدخل في الشأن الداخلي”.

وأضاف كانت لدي معلومات قاطعة بأن إيران هي التي تعبث بأمن العراق وتخلق الفوضى فيه، وعندما التقيت قاسم سليماني قلت له هذا الكلام، وفي بداية الأمر أنكر كل هذه الأمور”.

وأردف الهاشمي: “فلما هممت بالمغادرة الفورية وإنهاء الزيارة وقطعها، تمسك بي سليماني ورجاني بالجلوس، فاشترطت لذلك تقديم إجابات وافية وصريحة وصادقة عن أسئلتي”.

وتابع: “حينها قال سليماني اسأل، فقلت له هل لديكم علاقة مع القاعدة؟ قال: نعم. هل أنتم تساعدون المقاومة ضد الأمريكان؟ قال: نعم. هل أنتم تخلقون الآن مليشيات شيعية على غرار الحرس الثوري الإيراني؟. قال: نعم واليوم الدعم لجيش المهدي يأتي من إيران”.

وأضاف الهاشمي :” حين سألت سليماني لما تفعلون كل ذلك؟ قال : لأننا متخوفون من الأمريكان، فقلت هل تخوفكم من وجود أمريكا يجعلكم تقتلون السنة والشيعة وتخلقون كل هذه الفوضى؟. قال: هو واقع الحال بالنسبة لنا”.

واستطرد نائب الرئيس العراقي السابق المقيم في تركيا، قائلا: “قلت له أنا نائب رئيس الجمهورية أتحدث نيابة عن السنة والشيعة أعيدوا بوصلة موقفكم، وإلا سيكون موقفنا معاديا لكم ومناقضا لكل هذه السياسيات”.

وتحدث الهاشمي في اللقاء ذاته عن استهدافه السياسي بعد مقتل ثلاثة من اشقائه ومطالبته بمغادرة العراق وترك العملية السياسية.