قررت مجموعة من النساء اللواتي تعرضن للتحرش والاعتداء في الهند عرض ملابسهن تحت عنوان “لم أطلب هذا أبدا”، في إشارة إلى أنهن لم تطلبن أن يتم الاعتداء عليهن.

يأتي ذلك ردا من هذه النسوة على اتهامات بأن ملابس المرأة سبب اغتصابها.ويعرض المعرض حاليا 10 آلاف قطعة زي لتبيان أن الاعتداء تم على نساء بالزي المحلي والأجنبي والساتر وحتى العبايات.

ففي ليلة رأس السنة شهدت الهند تحرشات جماعية بعدد كبير من النساء.

والصادم كان تصريح بعض السياسيين ومنهم وزير يدعى جي باراميشوارا، قال إن هؤلاء النسوة يقلدن الغربيات ليس فقط بالتفكير ولكن في الملبس وبررالأحداث قائلا: “حصلت بعض الاضطرابات، تم التحرش ببعض الفتيات، هذه الأمور تحصل”.

ولام سياسي آخر “الموضة العارية” التي تتبعها النساء، قائلا إن هذه الأزياء ستودي بصاحبتها إلى مصير التحرش والاعتداء.

وليس غريبا في الهند أن تُلام المرأة على حادثة اغتصابها، فإما بسبب زيها أو تنقلها وحدها، علما أن مرتكب الفعل رجل دبر وخطط ثم نفذ.