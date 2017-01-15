كشف حمادة صلاح سيد شقيق الشاب المصري “محمد” المختطف في الأراضي الليبية على أيدي عصابات مسلحة، عن تلقيه رسالة عبر برنامج “واتس آب” تفيد بمقتل شقيقه هو و زملائه 14 المختطفين، وعدم حاجة الجناة إلى الفدية التي حددوها من قبل.

وأكد شقيق المختطف أنه لا يعلم مدى دقة الرسالة التي وصلته عبر برنامج “واتس آب”، لكنه نفس الرقم الذي اتصل منه شقيقه من دولة ليبيا قبل أيام طالبا دفع الفدية للعصابة مقابل تحريره وكان حمادة قد حرر محضرا بمديرية أمن بني سويف يفيد بتلقيه اتصالا هاتفيا من شقيقه المقيم بدولة ليبيا بتعرضه للاختطاف على يد عصابات مسلحة و14 مصريًا آخرين في مطلع الشهر الحالي وطلبهم مبلغ مالي 20 ألف دينار ليبي بما يعادل 72 ألف جنيه مصرى.

من جانبه أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف على تواصله مع الجهات المعنية بشأن واقعة اختطاف أحد مواطني المحافظة ضمن الـ 15 مواطنا مصريا المختطفين بدولة ليبيا.