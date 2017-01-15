شنَّ الدبلوماسي الجزائري السابق واحد مؤسسي حركة “رشاد”، محمد العربي زيتوت، هجوما حادا على ، مؤكدا على أن البشر مستعد لأن يتحالف مع الشياطين بهدف عدم تحويله لمحكمة .

 

وقال “زيتوت” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الجنرال #البشير مستعدأن يتحالف مع شرط أن لايجروه للاهاي قبل فترة كانت متحالف مع وقبل يومين أثنت عليه أمريكا لأنه يحارب ”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” سألني صحفي مستنكرا: ألاترى ماذا فعل #البشير الإخواني بالسودان؟ قلت فعل ذلك لأنه حاكم عربي وعسكري وهو مستعد أن يسجن وكل أهل #”.

 

يشار إلى أن الولايات المتحدة الامريكية رفعت أمس السبت، بعض العقوبات المفروضة على السودان مما ادى إلى رفع قيمة مقابل الدولار، في حين أعلنت الخارجية السعودية بأن المملكة العربية السعودية كان لها دورا كبيرا في رفع العقوبات.

 