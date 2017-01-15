شنَّ الدبلوماسي الجزائري السابق واحد مؤسسي حركة “رشاد”، محمد العربي زيتوت، هجوما حادا على الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدا على أن البشر مستعد لأن يتحالف مع الشياطين بهدف عدم تحويله لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال “زيتوت” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الجنرال #البشير مستعدأن يتحالف مع الشيطان شرط أن لايجروه للاهاي قبل فترة كانت متحالف مع إيران وقبل يومين أثنت عليه أمريكا لأنه يحارب الإرهاب”.

الجنرال #البشير مستعدأن يتحالف مع الشيطان شرط أن لايجروه للاهاي

قبل فترة كانت متحالف مع إيران

وقبل يومين أثنت عليه أمريكا لأنه يحارب الإرهاب pic.twitter.com/VK2h4BvBpI — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) January 15, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” سألني صحفي مستنكرا: ألاترى ماذا فعل #البشير الإخواني بالسودان؟ قلت فعل ذلك لأنه حاكم عربي وعسكري وهو مستعد أن يسجن الإخوان وكل أهل #السودان”.

سألني صحفي مستنكرا:

ألاترى ماذا فعل #البشير الإخواني بالسودان؟

قلت فعل ذلك لأنه حاكم عربي وعسكري

وهو مستعد أن يسجن الإخوان

وكل أهل #السودان — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) January 15, 2017

يشار إلى أن الولايات المتحدة الامريكية رفعت أمس السبت، بعض العقوبات المفروضة على السودان مما ادى إلى رفع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، في حين أعلنت الخارجية السعودية بأن المملكة العربية السعودية كان لها دورا كبيرا في رفع العقوبات.