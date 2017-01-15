نصحَ مدير معهد صحة الرجل في مجموعة “جيرسي” للمسالك البولية في الولايات المتحدة الأمريكية الرجال، بالتجرد من ملابسهم عند النوم، لما فيه من خير لصحتهم.

وقال الدكتور “برايان ستيكسنر”: “نوم الرجال بالملابس الداخلية يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الخصوبة، حيث يؤثر على صحة الحيوانات المنوية، لأن عضو الرجل التناسلي يصبح دافئًا جدًا في الليل”.

وأضاف: “تلك المنطقة من الجسم، لابد أن تتعرض لدرجة الحرارة الصحيحة، من أجل تحسين إنتاج الحيوانات المنوية، كما أن المزيد من البكتيريا، يرفع من احتمالية التهاب الجلد أو إصابة المنطقة السفلي بالعدوى”.

وتابع ستيكسنر، أن الرجل يجني العديد من الفوائد الصحية، بالنوم عاريًا، ومنها الحفاظ على البشرة، والمساعدة على إنقاص الوزن، والقرب من شريك حياتك أكثر.

وفيما يتعلق بزيادة الانتصاب، يقول الخبراء، إن تناول أطعمة مثل البطيخ والخيار، والمحار، والبصل والقهوة، تقدم مساعدات عظمى للرجل في هذا الشأن. بحسب صحيفة “ذي صن” البريطانية