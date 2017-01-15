طالب محامي وحقوقي لبناني من المنظمات البيئية في لبنان و الخارج أن تتخذ صفة الادعاء الشخصي لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد مرتكبي هذه الجريمة البيئية والمحرضين عليها مهما علا شأنهم و تطالب بملاحقتهم و محاسبتهم.

ورأى المحامي “نبيل الحلبي” أنه “لا يمكن التساهل في المسائل الأقل شأناً لدى البعض بحجة أنَّ القضاء لم يتحرك في مسائل أشد خطورة … التطبيع مع الجريمة و الفوضى هو الجرم الأشد خطورة”.

وكان لبنان قد عاش الاسبوع الماضي ما يشبه الكارثة البيئية عندما حلقت أسراب كثيفة من طيور النورس في منطقة مطار رفيق الحريري ببيروت وعرقلت حركة الطيران والملاحة فيه بسبب وجود مكبات نفايات ومطامر عشوائية وغير صحية، إضافة إلى المياه المبتذلة التى تصب فى البحر، الأمر الذى بات يهدد الطائرات.

وأصدر القضاء اللبناني قراراً مؤقتاً قبل يومين بإقفال مطمر الكوستابرافا الواقع على بعد 200 متر من المطار جنوبي بيروت، بسبب تهديده سلامة الملاحة الجوية.

ويعتبر المطمر ومصب نهر الغدير الملوث الذي يصب قرب المطار، أحد أهم أسباب تجمع الطيور، التي من شأنها عرقلة حركة الطيران وتشكيل خطر حقيقي على الطائرات التي تهبط وتقلع من المدرج الغربي-كما نقلت قناة سكاي نيوز عربية- مشيرة إلى أن الحكومة اللبنانية “اكتفت بتحويل مسار الطائرات في المدرج الغربي للمطار، وزيادة عدد أجهزة تصدر أصواتا لطيور جارحة ومؤثرات صوتية مخيفة لإبعاد النورس عن المدرجات.

وبدوره قال المحامي “عماد القاضى، من “حملة إقفال مكب الغدير” في تصريحات لوسائل إعلام محلية “إن الأماكن التى تنتشر فيها النفايات تشكل عامل جذب للطيور، والعامل المساعد هو أن طائر النورس يعيش على شاطئ البحر، وجاذب الطعام له هو النفايات المتراكمة، وبذلك فإن الطيور تتكاثر فى المنطقة المحيطة بمطار رفيق الحريرى الدولى الأمر الذى يشكل خطراً على المطار وعلى المسافرين من وإلى لبنان”.