عبر الإعلامي والمذيع الفلسطيني بقناة “الجزيرة”، جمال ريان، عن خشيته من نتائج مؤتمر باريس الدولي للسلام، موضحا انه يضع يده على قلبه.

وقال “ريان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”: “‏كلما عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط “أضع يدي” على قلبي لثلاثة أسباب: هي التجارب السابقة وحالة التردي العربي والتطبيع الجديد مع إسرائيل دون عائد”.

وأضاف : “‏ازاء حالة التردي العربي وتفوق اسرائيل العسكري وتأثيرها في القرار الدولي بوجود ترمب فان حل القضية الفلسطينية لن يكون عادلا بل ضد فلسطين”، مؤكدا أن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط ستحصد نتائجه اسرائيل فقط وسوف يمثل عبئا جديدا على القضية الفلسطينية في ظل حكومة يمينية متطرفة في اسرائيل.

وعن دور مصر في المؤتمر قال: “كلما شاركت مصر في مؤتمر دولي للسلام أضع يدي على قلبي فليس هناك من مؤتمر شاركت فيه مصر الا وعادت بنتتائج مدمرة للقضية الفلسطينية “، مضيفا ان المؤتمر

هدفه تحقيق رؤية عبد الفتاح السيسي بتوسيع الاعتراف بإسرائيل فقط ولتقوية معسكر السلام المصري الاسرائيلي .

‏واختتم “ريان” تدوينته بتوجيه كلمة إلى المشاركين في مؤتمر السلام قائلا: “اي حل للقضية الفلسطينية دون عودة ٦ ملايين فلسطيني يعيشون في المنافي ليس حلا بل مزيد من التطبيع مع إسرائيل”.