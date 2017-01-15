حذفت إدارة “تويتر” هاشتاغ “البرادعي شلح رجالته” الذي اطلقه الاعلامي المصري أحمد موسى.

واعتبر “تويتر” الهاشتاغ مسيئًا لنائب رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور محمد البرادعي ما اضطرها لحذفه، مؤكدة للبرنامج الذي يقدمه احمد موسى أن من سياسات الموقع عدم الإساءة للأشخاص.

وقال “موسى” خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدي البلد”: “إن ما فعلته إدارة “تويتر” تجاه الهاشتاج يعد تقييدًا للحرية والديمقراطية التي تنادي بها أمريكا والبلاد المتحضرة”.

وتحدى موسي إدارة “تويتر” قائلاً: “يعني بتطالبوني إني أشيل الهاشتاج، طيب مش هاشيله والناس كلها هاتشتغل عليه، لافتا إلى أن “تويتر” سمحت بهاشتاجات تسيء للدولة المصرية والقوات المسلحة والرئيس السيسي وتوقفت عند البرادعي”.