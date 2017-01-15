حذفت إدارة “ “البرادعي شلح رجالته” الذي اطلقه الاعلامي المصري .

 

واعتبر “تويتر” الهاشتاغ مسيئًا لنائب الأسبق الدكتور ما اضطرها لحذفه، مؤكدة للبرنامج الذي يقدمه احمد موسى أن من سياسات الموقع عدم الإساءة للأشخاص.

 

وقال “موسى” خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدي البلد”: “إن ما فعلته إدارة “تويتر” تجاه الهاشتاج يعد تقييدًا للحرية والديمقراطية التي تنادي بها أمريكا والبلاد المتحضرة”.

 

وتحدى موسي إدارة “تويتر” قائلاً: “يعني بتطالبوني إني أشيل الهاشتاج، طيب مش هاشيله والناس كلها هاتشتغل عليه، لافتا إلى أن “تويتر” سمحت بهاشتاجات تسيء للدولة المصرية والقوات المسلحة والرئيس وتوقفت عند البرادعي”.