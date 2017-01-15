ردّت الفنانة السوريّة أصالة نصري على الهجوم اللاذع الذي شنّه عليها الفنان جورج وسوف، خلال استضافته على قناة “التاسعة” التونسية، في حلقةٍ خاصة من برنامج “عائشة”، الجمعة الماضية.

وقالت أصالة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولا أقوى على جرحه فقط، كان صديقًا لأغلى ماعندي (بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق”.

لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولاأقوى على جرحه فقط كان صديقاً لأغلى ماعندي(بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق. — Assala (@AssalaOfficial) ١٥ يناير، ٢٠١٧

وقال “وسوف” إن أصالة: “فاجرة .. وفاكرة نفسها الله خلقها وكسر القالب .. وهي خانت بلدها سوريا”.

يشار إلى أن رجل الأعمال التونسي “أيمن بوجبل” قال إنّ قدوم الفنان جورج وسوف، للمشاركة في برنامج “عائشة”، هدية منه الى زوجته الإعلامية عائشة عثمان، التي تُقدّم البرنامج.

وكانت مواقع إخبارية تونسية أن المبلغ الذي تقاضاه جورج وسوف لقاء الحضور في البرنامج يناهز الـ800 الف دينار تونسيّ.