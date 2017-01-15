ردّت الفنانة السوريّة على الهجوم اللاذع الذي شنّه عليها الفنان ، خلال استضافته على قناة “التاسعة” التونسية، في حلقةٍ خاصة من برنامج “عائشة”، الجمعة الماضية.

 

وقالت أصالة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولا أقوى على جرحه فقط، كان صديقًا لأغلى ماعندي (بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق”.

وقال “وسوف” إن أصالة: “فاجرة .. وفاكرة نفسها خلقها وكسر القالب .. وهي خانت بلدها ”.

 

يشار إلى أن رجل الأعمال التونسي “أيمن بوجبل” قال إنّ قدوم الفنان جورج وسوف، للمشاركة في برنامج “عائشة”، هدية منه الى زوجته الإعلامية عائشة عثمان، التي تُقدّم البرنامج.

 

وكانت مواقع إخبارية تونسية أن المبلغ الذي تقاضاه جورج وسوف لقاء الحضور في البرنامج يناهز الـ800 الف دينار تونسيّ.

 