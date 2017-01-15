وجه المفكر الكويتي عبد الله النفيسي تحذيرا إلى دول الخليج من ما أسماه “كارثة كبرى”, قائلاً “أربطوا الأحزمة جيدًا قبل الإقلاع”.

وأضاف النفيسي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إذا كان مجيء ترامب (مفاجأة) فمجيء “إبراهيم رئيسي” خلفًا لخامنئي (كارثة)، فتاريخ الرجل دموي، وطبيعته فوارة (fizzy). اربطوا الأحزمة جيدًا قبل الإقلاع”.

إذا كان مجئ ترمب ( مفاجأه) فمجئ إبراهيم رئيسي خلفا لخامنئي (كارثه) فتاريخ الرجل دموي وطبيعته فواره fizzy إربطواالأحزمه جيدا قبل الإقلاع . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 15, 2017

وتابع: “حذرنا من الحوثي قلتوا (تهويل)، وها هو في (صنعاء)، وحذرنا من إيران قلتوا (تهويل)، وها هي في (بغداد ودمشق)، وماذا بعد؟ وماذا تنتظرون؟”.