وجه المفكر الكويتي تحذيرا إلى من ما أسماه “كارثة كبرى”, قائلاً “أربطوا الأحزمة جيدًا قبل الإقلاع”.

 

وأضاف النفيسي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إذا كان مجيء ترامب (مفاجأة) فمجيء “إبراهيم رئيسي” خلفًا لخامنئي (كارثة)، فتاريخ الرجل دموي، وطبيعته فوارة (fizzy). اربطوا الأحزمة جيدًا قبل الإقلاع”.

وتابع: “حذرنا من الحوثي قلتوا (تهويل)، وها هو في ()، وحذرنا من قلتوا (تهويل)، وها هي في (بغداد ودمشق)، وماذا بعد؟ وماذا تنتظرون؟”.