أشاد الداعية الكويتي، محمد العوضي، بأبناء وبنات الشهيد الفلسطيني، إبراهيم العكاري الذي استشهد بعد تنفيذ ضد عام 2014، داعيا الجميع ليتعلم من ونساء مدرسة .

 

وقال “العوضي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقطع فيديو لأبناء الشهيد في لقاء مع ، عبروا فيه عن فخرهم مما عمله والدهم: “ ليست حكرا على الرموز التاريخية فكم في واقعنا المعاصر من عظماء … بوركت هذه النفوس الأبية فليتعلم الجميع من شباب ونساء مدرسة بيت المقدس”.

 

وكان الشهيد المقدسي إبراهيم عكاري (38 عامًا) من مخيم شعفاط شمالي ، قد ارتقى شهيدًا يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بعد أن أطلق عليه جنود  ثلاث رصاصات اخترقت رأسه ورقبته، إثر تنفيذه عمليه دهس في شارع عناتا غربي القدس، قتل فيها “إسرائيليين” وأصيب 133 آخرون بينهم ثلاث إصابات خطيرة.