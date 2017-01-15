أشاد الداعية الكويتي، محمد العوضي، بأبناء وبنات الشهيد الفلسطيني، إبراهيم العكاري الذي استشهد بعد تنفيذ عملية دهس ضد مجندين إسرائيليين عام 2014، داعيا الجميع ليتعلم من شباب ونساء مدرسة بيت المقدس.

وقال “العوضي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقطع فيديو لأبناء الشهيد في لقاء مع القناة الثانية الإسرائيلية، عبروا فيه عن فخرهم مما عمله والدهم: “القدوة ليست حكرا على الرموز التاريخية فكم في واقعنا المعاصر من عظماء … بوركت هذه النفوس الأبية فليتعلم الجميع من شباب ونساء مدرسة بيت المقدس”.

القدوة ليست حكرا على الرموز التاريخية

فكم في واقعنا المعاصر من عظماء …

بوركت هذه النفوس الأبية

فليتعلم الجميع من شباب ونساء

مدرسة بيت المقدس https://t.co/4VeZh9G1Zg — محمد العوضي (@mh_awadi) January 14, 2017

وكان الشهيد المقدسي إبراهيم عكاري (38 عامًا) من مخيم شعفاط شمالي القدس، قد ارتقى شهيدًا يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال ثلاث رصاصات اخترقت رأسه ورقبته، إثر تنفيذه عمليه دهس في شارع عناتا غربي القدس، قتل فيها “إسرائيليين” وأصيب 133 آخرون بينهم ثلاث إصابات خطيرة.