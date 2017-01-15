أكدت السفارة السعودية في الأردن عدم صحة وجود طفل سعودي في مخيم الزعتري، مشيرةً إلى أن الطفل المتداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي يعيش مع والدته في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضحت السفارة أن والد الطفل على تواصل معها، وهو متزوج بامرأة سورية دون إذن الجهات الرسمية؛ لذلك لا يسمح بدخول الطفل المملكة.

وأشارت إلى أن الوالد يرغب في بقاء الطفل مع والدته في الأردن، وأن دخول والدة الطفل المملكة من اختصاص وزارة الداخلية، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “عكاظ”.

وكانت نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لطفل رضيع ذكروا أنه سعودي يقيم في مخيم اللاجئين السوريين في منطقة الزعتري.