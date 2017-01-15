أكدت السفارة  في عدم صحة وجود طفل سعودي في مخيم ، مشيرةً إلى أن الطفل المتداول صورته على يعيش مع والدته في العاصمة الأردنية .

 

وأوضحت السفارة أن والد الطفل على تواصل معها، وهو متزوج بامرأة سورية دون إذن الجهات الرسمية؛ لذلك لا يسمح بدخول الطفل .

 

وأشارت إلى أن الوالد يرغب في بقاء الطفل مع والدته في الأردن، وأن دخول والدة الطفل المملكة من اختصاص ، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “عكاظ”.

 

وكانت نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لطفل رضيع ذكروا أنه سعودي يقيم في مخيم في منطقة الزعتري.