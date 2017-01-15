شنَّ المفكر المصري محمد الجوادي، هجوما عنيفا على نائب السابق ، مؤكدا على انه يحاول ان يكون في صف الـ” مع الرصين”، على حد وصفه.

 

وقال “الجوادي” المعارض لنظام في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” كل يوم يتأكد ان البرادعي من الذين يعيشون على امل ان يكونوا مع الرصين وفي مأمن من في الوقت ذاته وهذا عمليا غير ممكن”.

 

يشار إلى أن الدكتور محمد البرادعي، عاد إلى المشهد من جديد، عبر سلسلة حلقات يبثها ، يروي فيها شهادته على الفترة اللتي قضاها في بعد ، كاشفا كواليس ما جرى في 3 يوليو 2013.