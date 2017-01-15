شنَّ المفكر المصري محمد الجوادي، هجوما عنيفا على نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، مؤكدا على انه يحاول ان يكون في صف الـ” مع الرصين”، على حد وصفه.

وقال “الجوادي” المعارض لنظام السيسي في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” كل يوم يتأكد ان البرادعي من الذين يعيشون على امل ان يكونوا مع الرصين وفي مأمن من الغدر في الوقت ذاته وهذا عمليا غير ممكن”.

كل يوم يتأكد ان البرادعي من الذين يعيشون على امل ان يكونوا مع الرصين وفي مأمن من الغدر في الوقت ذاته

وهذا عمليا غير ممكن — د . محمد الجوادي (@GwadyM) January 15, 2017

يشار إلى أن الدكتور محمد البرادعي، عاد إلى المشهد من جديد، عبر سلسلة حلقات يبثها التلفزيون العربي، يروي فيها شهادته على الفترة اللتي قضاها في مصر بعد الثورة، كاشفا كواليس ما جرى في انقلاب 3 يوليو 2013.