اعترفت امرأة ليبية الجنسية، عقب القبض عليها في حيّ العجوزة بمحافظة الجيزة، بتوفير فتيات لممارسة الرذيلة راغبي المتعة الحرام مقابل الحصول على نسبة من المقابل المادي.

وأضافت المتهمة “خ.م.ا” البالغة من العمر 60 سنة أنها تصطحب “الساقطة” إلى الكافيتريات الشهيرة التي يتردد عليها الخليجيون بالعجوزة والدقي للقاء زبائنها، وتحصل على مبلغ مالي من الأجر الذي يدفعه راغب المتعة بينما تحصل الفتاة على بقية الأجر المتفق عليه ويصل إلى 1000 جنيه، وذكرت أنها اعتادت ممارسة نشاطها منذ فترة طويلة حتى تم القبض عليها.