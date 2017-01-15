في الطريق من بيروت إلى لندن، وعلى ارتفاع 35 ألف قدم، تحوّل قسم من طائرة ركاب لبنانية إلى ما يشبه “حلبة ملاكمة”، حين دخل راكبان لبنانيان في شجار هدد سلامتها، ما اضطر قائد الطائرة للهبوط اضطراريًا بمطار اسطنبول لفض النزاع.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن الشجار نشب بين الركاب بسبب إعجاب مسافر بمضيفة، إلى درجة أنه قام بطلبات عدة منها، فأحضرت إليه ما طلب “إلا أنه تشاجر معها فجأة وضربها”، ليبادر الركاب للدفاع عنها والاشتباك مع المسافر، في الوقت الذي طلب فيه الطيار الهبوط الاضطراري بين هرج ومرج المسافرين.

وهبطت الطائرة بمطار اسطنبول وطوّقتها الشرطة، التي صعد أفراد منها إليها واعتقلوا المتسبب وأنزلوه مقيدًا، وبعد 3 ساعات أقلعت الطائرة من دونه إلى لندن.

يذكر أن أحد ركابها كان قريبًا جدًا من المشاجرة وصوّر الجزء الأخير من “المعركة” بكاميرا هاتفه الجوال.