عرض الإعلامي أحمد موسى المثير جدل خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» – تسجيلًا صوتيًا لأسماء محفوظ مع أحمد ماهر وهما من رموز ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك ونظامه.

وقالت أسماء محفوظ لـ «أحمد ماهر»: «مش هتحرق مبنى أمن الدولة بقي»، فرد أحمد ماهر: «أنا كتبت إن في ناس متجهة إلى مبني أمن الدولة».

وردت أسماء قائلة: «ملفاتنا فين يا أحمد في لاظوغلي»، فرد أحمد ماهر: «أنا عايز آخد ملفي.. وسمعت إنهم مصورني صور جامدة قوي.. عرة يعني».

فقالت أسماء: «تعالي نروح نقتحم مبنى وزارة الداخلية علشان ناخد ملفاتنا».

واخذ الاعلامي المثير للجدل أحمد موسى على عاتقة تشويه رموز الثورة التي اطاحت بمبارك وتهدد عرش السيسي, اذ بدأ يكشف عن مكالمات هاتفية جرى تسريبها له على ما يبدو من جهة سيادية بالدولة المصرية قبيل الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.