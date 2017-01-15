عرض الإعلامي المثير جدل خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» – تسجيلًا صوتيًا لأسماء محفوظ مع وهما من رموز ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك ونظامه.

 

وقالت أسماء محفوظ لـ «أحمد ماهر»: «مش هتحرق مبنى أمن الدولة بقي»، فرد أحمد ماهر: «أنا كتبت إن في ناس متجهة إلى مبني أمن الدولة».

 

وردت أسماء قائلة: «ملفاتنا فين يا أحمد في لاظوغلي»، فرد أحمد ماهر: «أنا عايز آخد ملفي.. وسمعت إنهم مصورني صور جامدة قوي.. عرة يعني».

 

فقالت أسماء: «تعالي نروح نقتحم مبنى وزارة الداخلية علشان ناخد ملفاتنا».

 

واخذ الاعلامي المثير للجدل أحمد موسى على عاتقة تشويه رموز الثورة التي اطاحت بمبارك وتهدد عرش , اذ بدأ يكشف عن مكالمات هاتفية جرى تسريبها له على ما يبدو من جهة سيادية بالدولة المصرية قبيل الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

 