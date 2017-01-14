قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم لرئيس الوزراء، هاني الملقي، السبت، حسبما أعلنت وسائل إعلام أردنية.

وجاء تقديم الوزراء الأردنيين استقالاتهم خلال جلسة للحكومة عقدت السبت، بسبب “عدم الانسجام وسوء التنسيق بين الفريق الوزاري الذي بات واضحا للجميع”، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مصادر مقربة من الملقي.

وفيما يلي أسماء الوزراء الخارجين من التشكيل الوزاري بحسب ما نقلته إحدى المصادر لموقع “عمون” :

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور جواد العناني.

وزير الخارجية ناصر جودة.

وزير الداخلية سلامة حماد

نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء فواز ارشيدات.

وزير الشباب رامي وريكات.

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يوسف منصور.