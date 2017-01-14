قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم لرئيس الوزراء، هاني الملقي، السبت، حسبما أعلنت وسائل إعلام أردنية.

وجاء تقديم الوزراء الأردنيين استقالاتهم خلال جلسة للحكومة عقدت السبت، بسبب “عدم الانسجام وسوء التنسيق بين الفريق الوزاري الذي بات واضحا للجميع”، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مصادر مقربة من الملقي.

وذكرت المصادر أنه يتوقع إعلان “التعديل الحكومي الأحد على أن يشمل الوزراء الذين سيتم قبول استقالتهم”.

وقرر مجلس الوزراء تقديم موعد جلسته الأسبوعية إلى السبت بدلا من الأحد، بسبب بدء البرلمان في مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2017.

ومن المرجح ان يشمل التعديل عددا من أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة، بهدف ضخ دماء جديدة، ووضع خطط اقتصادية ناجعة قادرة على النهوض باقتصاد المملكة.