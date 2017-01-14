أكد الناشط المصري سامح أبو عرايس أنه “كان طيب” حين هاجم جماعة الإخوان والدكتور محمد البرادعي بدعوى أنهم سيرفعون الأسعار ويفقرون الشعب .

وقال “أبو عرايس” المعروف عنه قربه من أبناء مبارك في تدوينة: “بمناسبة رفع أسعار الأدوية وموجة الغلاء وخفض العملة افتكرت سنة 2011 لما كنت باطلع على شاشات التليفزيون أحذر الناس وأقول لهم إن لو البرادعي أو الاخوان مسكوا الحكم هيلغوا الدعم ويخفضوا العملة ويرفعوا أسعار الكهرباء والمياه والفواتير كلها ويلغوا التعليم المجاني ويبيعوا المستشفيات والشركات الحكومية كلها ويقترضوا من صندوق النقد الدولي ويفرضوا شروطه علينا .. واننا الأحسن ننتخب رئيس من خلفية عسكرية لأن اللي انتمى للجيش هيراعي شعبه ومش ممكن ينفذ أجندة صندوق النقد ويطحن شعبه بالغلاء”.

وأضاف: “ياااااااااااااه .. كنت طيب قوي” حسب تعبيره.